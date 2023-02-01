В Азербайджане вносятся изменения в закон об автотранспорте

В Азербайджане вводятся новые правила, регламентирующие движение крупногабаритных автомобилей и тяжелогрузов.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) были обсуждены изменения в закон "Об автомобильном транспорте".

В соответствии с изменением, если техническая характеристика транспортного средства, указанная производителем транспортного средства, не позволяет перевозить крупногабаритный и тяжеловесный груз, указанный в заявке, а также если движение данного транспортного средства не представляется возможным по маршруту, предложенному перевозчиком, или если перевозчик не согласен на передвижение по альтернативному маршруту, предложенному органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, перевозчику будет отказано в разрешении.

После обсуждения изменения были вынесены на голосование и приняты в первом чтении.