В Азербайджане к крупногабаритным и тяжеловесным машинам приставят службу сопровождения

За движением ряда автомобилей в Азербайджане будет наблюдать соответствующий государственный орган.

Как сообщает в среду Day.Az, в связи с этим на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса были обсуждены изменения в закон "Об автомобильном транспорте".

Согласно изменению, крупногабаритные и тяжеловесные транспортные средства должны сопровождаться автотранспортом органа (учреждения), установленного соответствующим органом исполнительной власти, при наличии одного или нескольких из следующих обстоятельств:

- при ширине транспортного средства более 2,55 метра; - при высоте транспортного средства более 4 метров; - при длине транспортного средства более 24 метров; - при общей массе транспортного средства более 50 тонн;

- с автомобилем охраны и сопровождения: - при ширине транспортного средства более 3,5 метров; - при длине транспортного средства более 30 метров; - при общей массе транспортного средства более 80 тонн; - если транспортное средство во время движения выступает за полосу движения противоположного направления сверх пределов, установленных правилом, предусмотренным статьей 48.2 настоящего закона.

После обсуждения изменения были вынесены на голосование и приняты в первом чтении.