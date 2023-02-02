Самая передовая камера Galaxy S23 Ultra, улучшенный игровой процесс и более экологичный дизайн в самой инновационной серии Samsung Galaxy S

Сегодня Samsung Electronics открыла новую эру премиального опыта Samsung Galaxy, представив Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ и Galaxy S23. Эпическая камера Samsung Galaxy, функционирующая на основе искусственного интеллекта, обеспечивает видео на уровне кинотеатра, предоставляя пользователям больше возможностей для выражения своей творческой свободы, в том числе при ночной съемке.

Мобильная платформа Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy открывает возможности премиум-класса, включая революционный AI, а также самую мощную и быструю в мире мобильную графику. В силу продуктивности, широкие возможности ведения заметок, удобство для хобби и многого другого, к чему привыкли и полюбили пользователи Samsung Galaxy, решено было обновить также и S Pen на Galaxy S23 Ultra.

Инновации серии Galaxy S23, считающиеся новым стандартом, наравне с ярким дизайном являются результатом приверженности компании принципам устойчивого развития, подразумевают больше компонентов из переработанных материалов, чем любой другой смартфон Samsung Galaxy.

ТМ. Ро, руководитель Samsung Electronics по Опыту Мобильного Бизнеса, заявил: "Ценность эффективных технологий измеряется не только возможностями, которые они открывают для людей сегодня, но и их вкладом в лучшее будущее. Вся серия Galaxy S23 - это новый стандарт надежных смартфонов премиум-класса. Наша цель - переопределить вершину производительности, объединив сильные и долгосрочные инновации и устойчивость".

Камера Samsung Galaxy отличается большим количеством мегапикселей и невероятными творческими возможностями

Galaxy S23 Ultra помогает фотографам любого уровня добиваться феноменальных результатов. Самая передовая система камер Samsung Galaxy предназначена для захвата невероятной детализации практически при любом освещении. Улучшенная съемка в Ночном Режиме преображает возможности оптимизации фото и видео на Galaxy S Series в любых условиях. Будь то запечатление любимого певца на концерте, создание селфи перед аквариумом или группового фото друзей за обеденным столом - пользователь всегда будет получать все более четкие фото и видео. Визуальный шум, портящий изображения при слабом освещении, устраняется, благодаря искусственному интеллекту, за счет чего детали объектов и цветовые оттенки обогащаются.

Galaxy S23 Ultra может похвастаться первым 200-мегапиксельным сенсором Samsung Galaxy Adaptive Pixel, который фиксирует моменты жизни с невероятной четкостью. В то же время для обеспечения высокого качества на всех уровнях используется метод суммирования пикселей. А поскольку селфи-камеры сегодня играют более важную роль в нашем общении, в серии Galaxy S23 представлена ​​первая камера Super HDR с быстрой автофокусировкой и масштабированием с 30 кадров в секунду до 60-ти для более качественных фотографий и видео на передней панели.

Для пользователей, рассчитывающих на максимальные творческие возможности и контроль, серия Galaxy S23 предлагает специальный набор инструментов, которые сделают любой процесс фотосъемки особенным. Эксклюзивное приложение Samsung Galaxy Expert RAW позволяет обрабатывать фотографии в форматах RAW и JPEG без необходимости использования какого-либо громоздкого оборудования. С настройками Astrophoto пользователи могут проводить различные фотоэксперименты или запечатлеть четкое изображение галактики Млечного Пути. После загрузки на Galaxy S23 к Expert RAW также можно получить доступ через собственное приложение камеры Samsung.

Дополнительные преимущества камеры:

Двойная оптическая стабилизация изображения (OIS) Galaxy S23 Ultra позволяет снимать видео под более стабильным углом во всех направлениях в условиях слабого освещения или в сумерках;

Запись широкоугольного видео в качестве 8K с частотой 30 кадров в секунду приятно напоминает кино;

Объектно-ориентированный продвинутый искусственный интеллект более точно отражает динамические характеристики человека, уточняя каждую деталь в кадре, включая такие элементы, как волосы и глаза;

Функция аудиозаписи Galaxy Buds2 Pro 360 создает многомерный звук для более насыщенного видео.

Камера на Samsung Galaxy Galaxy S23+ и Galaxy S23 также выглядит по-другому. Устранение контуров принципиально отличает всю серию Galaxy.

Премиум-производительность определяет будущее мобильных игр

Создатели и игроки

Стремление как создателей, так и геймеров раздвинуть границы и постоянно переосмысливать возможности требует технологий, превосходящих ожидания. Совместно с Qualcomm Samsung Galaxy оптимизировала возможности смартфонов Samsung Galaxy с помощью мобильной платформы Snapdragon 8 Gen 2, мощнейшей и эффективнейшей платформой на сегодняшний день и самым быстрым Snapdragon. Между тем, батарея Galaxy S23 Ultra емкостью 5000 мАч поддерживает большую камеру, чем Galaxy S22 Ultra, без увеличения размера устройства.

Новая микроархитектура CPU увеличивает вычислительную мощность Galaxy S23 на 30% по сравнению с серией Galaxy S22. Съемка потрясающих фотографий при слабом освещении требует триллионов вычислений в секунду, поэтому высокоэффективная архитектура NPU Samsung Galaxy оптимизирована на 49% для баланса производительности и мощности при запуске алгоритмов искусственного интеллекта, помогая пользователям снимать эпические фотографии и видео. Одним из наиболее значительных улучшений серии Galaxy S23 является оптимизированный GPU, который примерно на 41% быстрее, чем серия Galaxy S22, и разработан специально для ресурсоемких процессов.

Предвидя будущее максимального цифрового реализма, когда дело доходит до мейнстрима мобильных игр, Galaxy S23 Ultra готов поддерживать трассировку лучей в реальном времени. Благодаря технологии, имитирующей и отслеживающей каждый луч света, пользователи смогут видеть сцены более оживленными. Кроме того, паровая камера Samsung Galaxy теперь больше в серии Galaxy S23, что позволяет вам продолжать свой игровой марафон без остановки.

Вся эта мощность поддерживает более широкий и гладкий 6,8-дюймовый дисплей Galaxy S23 Ultra, создавая большую и более плоскую поверхность для обеспечения наилучшего визуального восприятия на смартфоне Samsung Galaxy. Уникальный повышенный комфорт Samsung Galaxy позволяет пользователям регулировать цветовые тона и контрастность, снижая нагрузку на глаза в ночное время. А усилитель зрения теперь настраивается на три уровня яркости вместо двух, для борьбы с яркостью и бликами при дневном свете.

Разработано с заботой о планете

В своем стремлении к улучшению жизни людей и обеспечения более здоровой жизни на нашей планете серия Galaxy S23 поднимает планку высоких технологий. Начиная с серии Galaxy S22, Samsung Galaxy увеличила использование переработанных материалов с 6 внутренних компонентов в Galaxy S22 Ultra до 12 внутренних и внешних компонентов в Galaxy S23 Ultra. Кроме того, в серии Galaxy S23 используется более широкий спектр переработанных материалов, чем в любом другом смартфоне Galaxy, включая возвращенный на переработку до потребителя алюминий и стекло, а также пластик из выброшенных рыболовных сетей, ПЭТ-бутылок и бочек из-под воды.

Впервые в новой серии S установлено стекло Corning® Gorilla® Glass Victus® 2, предназначеное для длительного использования и содержащее 22% материала, возвращенного на переработку до потребителя. Кроме того, каждый Galaxy S23 поставляется в обновленной коробке, изготовленной из 100% переработанной бумаги.

В серии Galaxy S23 Samsung Galaxy предпринимает больше мер для сведения воздействия на окружающую среду к минимуму, не жертвуя при этом качеством и эстетикой. Серия Galaxy S23 получила сертификат UL ECOLOGO® за снижение воздействия на окружающую среду.

Для пользователей, желающих продлить срок службы своего устройства, премиальный опыт серии Galaxy S23 может поддерживаться в течение многих лет с четырьмя поколениями обновлений OS и пятью годами обновлений безопасности. Для увеличения срока службы, при случайном повреждении, ремонте и многом другом пользователи также могут воспользоваться такими программами, как Samsung Care+, - службой поддержки.

Безопасность и конфиденциальность, ориентированные на пользователя, обеспечивают бескомпромиссную прозрачность работы

Основу серии Galaxy S23 составляют безопасность и личный опыт. Каждый смартфон поставляется со сквозной защитой Samsung Knox, которая получила больше государственных и отраслевых сертификатов, чем любое другое мобильное устройство, платформа или решение на рынке. Панель безопасности и конфиденциальности на Samsung Galaxy дает пользователям полное представление о том, кто имеет доступ к их данным и как они используются. Достаточно одного взгляда, чтобы с легкостью заметить находятся ли личные данные под угрозой и получить простые инструкции по изменению настроек для более безопасной работы. Пользователи также могут определять, какие приложения и программы смогут получить доступ к их данным, включая формы их использования.

Knox Vault, впервые представленный в серии Galaxy S21, защищает критически важные данные в серии Galaxy S23, изолируя их от остальной части устройства, включая OS, для дополнительной защиты и обеспечения максимальной безопасности.

Больше свободы и гибкости для подключенного образа жизни

Премиум-возможности серии Samsung Galaxy S основаны на бескомпромиссных инновациях Samsung Galaxy Ultra.

В каждой модели серии Galaxy S подключенный опыт получает дополнительные преимущества. Samsung Multi Control, совмещающая функции мыши и клавиатуры для PC и планшета, теперь распространяется на Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ и Galaxy S23 для идеальной гибкости между устройствами. Кроме того, улучшенная обработка текста упрощает копирование и вставку текста, например URL-адресов, с одного устройства на другое. На Galaxy S23 Ultra Google Meet интегрирован с Samsung Notes, а S Pen делает взаимодействие во время видеозвонков еще проще. Благодаря функции обмена в реальном времени в Google Meet участники могут редактировать один и тот же документ с каждого из своих устройств Android совместно, а не просматривать общий экран.

Доступность продукта

Серия Galaxy S23 представлена ​​в 4 матовых цветах, вдохновленных природой: фантом черном, бежевом, зеленом и фиолетовом.

Начиная с 10 февраля 2023 года, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ и Galaxy S23 будут широко доступны в розничной продаже.

Для дополнительной информации о серии Galaxy S23, пожалуйста, зайдите на сайт www.samsung.com/az.