Великобритания поможет Азербайджану использовать огромный потенциал морской ветроэнергетики

Источник: Агентство международной информации Trend

Великобритания готова оказать содействие Азербайджану в развитии морской ветроэнергетики на Каспии.

Об этом Trend сказал посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд, передает Day.Az.

"Азербайджан обладает огромным потенциалом для возобновляемых источников энергии: 27 ГВт ветровой и солнечной энергии на суше и 157 ГВт ветроэнергетики в азербайджанском секторе Каспийского моря. Как страна со второй после Китая по величине установленной мощностью морской ветроэнергетики в мире и крупнейшим рядом проектов в Европе, Великобритания готова поделиться нашим опытом развития отрасли, чтобы помочь Азербайджану реализовать этот огромный потенциал", - сказал он.

По словам посла, Великобритания уже помогла с финансированием дорожной карты оффшорной ветроэнергетики Азербайджана, которая была запущена совместно с Всемирным банком и IFC в прошлом году.

"Мы также организовали визит министра энергетики Шахбазова на крупнейшую в мире подключенную к сети плавучую морскую ветроэлектростанцию в Северном море. Я рад видеть, что bp расширяется в сфере возобновляемых источников энергии в Азербайджане, и с нетерпением жду завершения соглашения о солнечной электростанции мощностью 240 МВт в Джебраиле", - отметил он.

Олд также выразил надежду, что правительство Азербайджана наилучшим образом использует генеральный план декарбонизации, который bp помогла разработать для поддержки программы реформ "зеленого" роста.

"Великобритания стремится к достижению чистого нулевого уровня выбросов внутри страны к 2050 году. В рамках этих усилий мы расширили наши возможности по широкому спектру технологий использования возобновляемых источников энергии", - добавил посол.