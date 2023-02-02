Сколько кредитов выдано молодым предпринимателям в Азербайджане?
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Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана за последние пять лет выдал 348 молодым предпринимателям льготные кредиты на сумму свыше 66 миллионов манатов.

Об этом сказали в четверг Day.Az в Министерстве экономики Азербайджана.

По данным источника, за счет этих средств будут созданы 1,615 тысячи новых рабочих мест.

Отметим, что Фонд в 2022 году профинансировал 2,726 тысячи инвестиционных проекта. Всего в прошлом году были выданы льготные кредиты на сумму 145,9 миллиона манатов. Из выданных средств 87,1 миллиона манатов пришлось на долю производства сельскохозяйственной продукции, 37,3 миллиона манатов - на производство и переработку промышленной продукции, 9,1 миллиона манатов - на сектор туризма и 12,4 миллиона манатов - на другие отрасли.