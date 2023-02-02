Новые тарифы на междугородних автобусных маршрутах в Азербайджане
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Объявлены тарифы на пассажироперевозки на междугородних (межрайонных) автобусных маршрутах соответственно расстоянию.

Об этом в четверг Day.Az сообщили в Бакинском международном автовокзале.

Стоимость рассчитана по тарифу, утвержденному решением Тарифного (ценового) совета Азербайджана от 31 января.

Указанные тарифы вступают в силу с 3 февраля.