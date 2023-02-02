https://news.day.az/economy/1534218.html Завершен капитальный ремонт автодороги Гарапапаг–Чайлы в Газахском районе - ФОТО - ВИДЕО
Завершен капитальный ремонт автодороги Гарапапаг–Чайлы в Газахском районе - ФОТО - ВИДЕО
В соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики "О мерах, связанных со строительством автомобильной дороги Гарапапаг-Чайлы Газахского района", завершены работы по капитальному ремонту автодороги, проводимые Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана.
Как сообщили в четверг Day.Az из Государственного агенства, автодорога, покрытая щебнем, долгое время находилась в непригодном состоянии и не ремонтировалась, также на ее состоянии сказались природные факторы. Автомобильная дорога была капитально реконструирована с целью обеспечения комфортного передвижения местного населения.
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