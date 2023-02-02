https://news.day.az/economy/1534279.html Заместитель премьер-министра Молдовы ознакомился с деятельностью Бакинского дома МСБ - ФОТО
Заместитель премьер-министра Молдовы ознакомился с деятельностью Бакинского дома МСБ - ФОТО
Заместитель премьер-министра Молдовы, министр инфраструктуры и регионального развития, сопредседатель совместной межправительственной Комиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Молдова Андрей Спину посетил Бакинский дом МСБ, сообщает в четверг Day.Az.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре