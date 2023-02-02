Заместитель премьер-министра Молдовы ознакомился с деятельностью Бакинского дома МСБ

Заместитель премьер-министра Молдовы, министр инфраструктуры и регионального развития, сопредседатель совместной межправительственной Комиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Молдова Андрей Спину посетил Бакинский дом МСБ, сообщает в четверг Day.Az .

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