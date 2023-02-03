Сотрудничество с Азербайджаном растет изо дня в день, и мы будем укреплять наше сотрудничество.

Как сообщает Day.Az, об этом в пятницу сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции по итогам IX заседания министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора" в Баку.