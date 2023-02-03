https://news.day.az/economy/1534681.html Сотрудничество с Азербайджаном растет изо дня в день - еврокомиссар
Сотрудничество с Азербайджаном растет изо дня в день - еврокомиссар
Сотрудничество с Азербайджаном растет изо дня в день, и мы будем укреплять наше сотрудничество.
Как сообщает Day.Az, об этом в пятницу сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции по итогам IX заседания министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора" в Баку.
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