Молдова рассматривает Азербайджан как приоритетный источник для покрытия потребностей в газе

Источник: Агентство международной информации Trend

Молдова рассматривает Азербайджан в числе приоритетных источников для покрытия своих потребностей в газе.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Республики Молдова Андрей Спыну, передает Day.Az.

"Молдова потребляет около 3 миллиардов кубометров газа в год. Это небольшая цифра, но с учетом населения Молдовы (2,5 миллиона человек) она значительна. Даже при таком небольшом объёме потребления газа мы должны ввести и соблюдать правила диверсификации. Вот почему план Молдовы состоит в том, чтобы установить долгосрочные отношения с тремя или даже четырьмя разными поставщиками. Мы больше не можем позволить себе находиться в полной зависимости от одного поставщика, как это было в последние десятилетия, что привело к проблемам с поставками, начиная с 2021 года. Поэтому, когда мы планируем нашу будущую структуру импорта, мы ориентируемся на покрытие порядка 30-40 процентов наших потребностей в газе от каждого отдельного поставщика. И одним из них, конечно же, будет Азербайджан", - сказал вице-премьер.

Инфраструктура для доступа к азербайджанскому газу

Спыну отметил, что инфраструктура уже существует, и определены правила ее эксплуатации.

"Хочу подчеркнуть, что именно молдавская государственная компания АО "ЭНЕРГОКОМ" впервые в истории добилась работы Трансбалканского газопровода в реверсном направлении - с юга на север. За весь декабрь 2022 года филиал "ЭНЕРГОКОМ" в Румынии купил в Виртуальной торговой точке Трансадриатического трубопровода около 130 миллионов кубометров природного газа, направил эти объёмы по интерконнектору Греция-Болгария, болгарской газовой сети в Трансбалканский газопровод и далее на север по румынской газовой сети в Молдову и даже на украинские газохранилища", - пояснил он.

Министр отметил, что именно молдавская компания впервые в истории доказала, что поставки газа из Юго-Восточной Европы через Восточные Балканы на север - в Молдову, Украину и даже в Центральную Европу не только возможны, но и выгодны и осуществимы.

"Это также доказывает, что система газовых сетей на Восточных Балканах уже готова к приему газа из Азербайджана. Как только объёмы газа достигают Трансадриатического трубопровода, их можно транспортировать на север. Маршрут готов и открыт также для азербайджанского газа", - добавил Спыну.

Говоря о заседании Консультативного совета по Южному газовому коридору, которое состоялось в Баку 3 февраля, он отметил, что делегация правительства Молдовы на заседании была нацелена на продвижение долгосрочных партнерских отношений со странами, участвующими в проекте.

"Сложная ситуация, которая наблюдалась на энергетическом рынке в 2022 году и наблюдается на данный момент, заставляет всех нас в Европе осознать, насколько важна диверсификация маршрутов и источников поставок энергии. В течение многих лет Европа ориентировалась на поставки энергии из двух, а иногда и из трех стран, богатых углеводородами. Но прошлый год показал, что все еще ситуация недостаточно безопасна. Прошлый год показал, насколько чувствителен и уязвим энергетический рынок Европы. Европа должна сделать свою домашнюю работу и расширить сотрудничество с другими крупными энергетическими игроками. Ближайшими источниками являются страны Каспийского и Черноморского регионов, которые были недооценены в течение многих лет. Сейчас рынок меняется очень быстро. Вот почему, на наш взгляд, мы должны приложить гораздо больше усилий, чтобы установить, наконец, долгосрочное партнерство с такими странами, как Азербайджан или Турция, которые являются не только надежными партнерами, но и способны внести свой вклад в восстановление стабильности на энергетическом рынке. Только партнерские отношения между странами могут обеспечить стабильные и безопасные условия для роста наших экономик", - добавил министр.

Андрей Спыну отметил, что роль ЮГК имеет решающее значение для Европы и особенно для Южной и Юго-Восточной части континента.

"После 2022 года мы все прекрасно понимаем, что назрела необходимость в еще одном направлении поставок на европейский рынок. Помимо СПГ, норвежского и североафриканского направления должен быть еще один поток углеводородов с юго-востока. Именно поэтому Азербайджан с его огромным потенциалом и Турция с ее ключевой ролью в транспортировке углеводородов по трубопроводам, а также на судах (для перевозки нефти и СПГ) должны стать новыми важными энергетическими партнерами для Европы", - отметил он.

Сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики

Он напомнил, что 17 декабря 2022 года было подписано Соглашение о стратегическом партнерстве по развитию и транспортировке зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии, которое предусматривает реализацию проекта строительства подводного кабеля (через Черное море) для транспортировки около 1000 МВт электроэнергии.

"Таким образом, у Республики Молдова есть возможность инициировать обсуждения для получения доступа к транспортным мощностям, которые будут доступны после реализации этого проекта, чтобы облегчить заключение долгосрочных контрактов на покупку электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников энергии. Это необходимо для диверсификации источников и повышения безопасности энергоснабжения страны. Для увеличения местного производства, диверсификации источников электроснабжения и сокращения выбросов парниковых газов в энергетическом секторе Молдовы необходимы дополнительные инвестиции в новые проекты в сфере возобновляемых источников энергии, чтобы способствовать стабильности и гибкости системы транспортировки. Это создает больше возможностей для иностранных инвесторов, в том числе для частных инвесторов из Азербайджана", - добавил Андрей Спыну.

В этом контексте он указал, что постановлением правительства Молдовы № 401/2021 страна уже обязалась поддержать строительство 410 МВт новых мощностей ВИЭ.

"Правительство Республики Молдова приложит усилия для стимулирования инвестиций в ВИЭ путем организации аукционов в кратчайшие сроки", - заключил Спину.