Источник: Агентство международной информации Trend

Интерконнектор Греция-Болгария (IGB) кардинально изменил энергетическую карту Юго-Восточной Европы, сказала в эксклюзивном интервью Trend в понедельник исполнительный директор оператора трубопровода ICGB Теодора Георгиева.

"Здесь надо отметить два аспекта: влияние на национальном уровне на страны, через которые проходит данный трубопровод - Греция и Болгария, и на международном уровне - соседние страны и более широкий регион Юго-Восточной Европы. И Болгария, и Греция смогли укрепить свои позиции на энергетической карте после успешного запуска IGB в октябре прошлого года. Для Болгарии преимущества IGB ощущаются, возможно, даже сильнее внутри страны, поскольку теперь у страны есть диверсифицированный и безопасный новый маршрут поставок природного газа. Впервые мы не зависим от одного единственного источника. Это большой подвиг, и команда ICGB очень усердно работала, чтобы сделать это возможным в довольно сложных условиях. Новый маршрут поставок газа положительно сказался на рынке, оптимизировав цены для конечных потребителей и позволив приступить к газификации целых регионов", - сказала она.

Георгиева отметила, что на международном уровне теперь можно предложить мощности для транспортировки природного газа нескольким странам региона Юго-Восточной Европы, в том числе соседям на Западных Балканах.

"Это, безусловно, глоток свежего воздуха для рынка в то время, когда энергетическая независимость и надежность поставок стали столь важными. IGB был запущен в идеальное время и я уверена, что учитывая стратегическое расположение интерконнектора так близко к TAP, TANAP, Трансбалканскому трубопроводу и нескольким терминалам СПГ, эффективность этого проекта будет ошущаться еще сильнее в будущем", - добавила она.

Забронированные мощности

Она отметила, что текущая пропускная способность интерконнектора Греция-Болгария составляет 3 миллиарда кубометров в год и на данный момент он загружен почти на 94 процента.

Георгиева считает, что для трубопровода, запущенного менее чем за 6 месяцев, это огромный успех.

"Изначально считалось, что проект IGB представляет собой очень важную инфраструктуру как для двух принимающих стран, так и для всего региона еще в 2009 году, когда была выдвинута идея о реализации этого проекта. Лично я всегда верила в реализацию этого проекта, имеющего большое международное значение. Теперь, учитывая новые реалии в Европе, мы все можем с уверенностью сказать, что этот трубопровод действительно меняет правила игры - он помог Болгарии диверсифицировать внутреннее потребление природного газа, разорвав порочный круг зависимости от одного основного поставщика, и укрепил позиции Греции на энергетической карте. При этом мы уже видим, что другие страны также получают выгоду от IGB, и мы работаем над партнерскими отношениями с местными компаниями, чтобы обеспечить газификацию регионов, в которых раньше не было такой возможности. Должна сказать, что после многих лет напряженной работы и чрезвычайных испытаний запуск IGB мощностью 3 млрд кубометров в год стал абсолютным успехом", - добавила Георгиева.

Источники газа

Исполнительный директор сообщила, что в настоящее время основным источником поставок для интерконнектора Греция-Болгария является газ, поступающий по Трансадриатическому трубопроводу.

"Наш проект также находится в синергии с планируемыми и существующими терминалами СПГ в регионе", - пояснила она.

Георгиева отметила, что начиная с 1 октября 2022 года IGB осуществляет транспортировку всего законтрактованного между Болгарией и Азербайджаном обьема азербайджанского газа с газового месторождения "Шах Дениз" (вторая стадия разработки).

"Около половины пропускной способности газопровода - 1,57 млрд кубометров в год - забронирован по долгосрочным контрактам на срок до 25 лет. Свободные мощности предлагаются на платформах PRISMA и RBP", - пояснила она.

Прогнозы по загрузке мощностей

Ожидается, что загрузка мощностей интерконнектора Греция-Болгария сохранится на уровне выше 90 процентов в 2023 и 2024 годах, сказала Теодора Георгиева.

"В 2023 году ICGB как надежный оператор выполнит взятые на себя обязательства по передаче объемов газа по уже заключенным долгосрочным контрактам", - добавила она.

Георгиева отметила, что рынок природного газа в Европе в целом сейчас очень динамичен, учитывая продолжающуюся войну в Украине, а также меры, которые принимают европейские страны для преодоления ее последствий.

"На третий месяц с начала промышленной эксплуатации пропускная способность газопровода была загружена более чем на 90 процентов. Мы ожидаем, что эта тенденция сохранится и продолжится в 2023 году и, возможно, в 2024 году, но в конечном итоге это будет определяться спросом на природный газ стран региона", - пояснила исполнительный директор.

Прогресс в реализации отделочных работ

По словам Георгиевой, EPC-подрядчик все еще выполняет некоторые из оставшихся работ, которые не имеют прямого влияния на эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария.

"Эта так называемая второстепенная деятельность не мешает бесперебойной работе и безопасности газопровода", - сказала она.

Георгиева добавила, что эти работы по-прежнему являются частью контракта, и компания, как заказчик, требует их выполнения в рамках технического задания.

"Мы внимательно следим за деятельностью и отмечаем значительный прогресс по некоторым из работ, в то время как наблюдаются задержки в реализации других работ", - пояснила она.

Расширение географии поставок

Как сказала Георгиева, интерконнектор Греция-Болгария может обеспечить безопасный маршрут для поставок газа в различные страны.

"Свободные мощности IGB доступны на двух европейских платформах и открыты для всех заинтересованных грузоотправителей, которые соблюдают соответствующие правила. Благодаря существующей инфраструктуре, включая Трансбалканский газопровод, IGB может обеспечить безопасный маршрут диверсифицированных поставок газа для стран региона, таких как Молдова и Украина", - сказала она.

Георгиева отметила, что вопрос об использовании этого маршрута газоснабжения не зависит от ICGB как оператора системы передачи.

Потенциал транспортировки водорода

Исполнительный директор сообщила, что компания ICGB изучает потенциал транспортировки водорода и связанные с этим вопросы.

"Мы считаем, что очевидные технические ограничения будут устранены в обозримом будущем, по крайней мере, до определенного уровня, достаточного для транспортировки смешанных газов", - сказала она.

Кроме того, Георгиева отметила, что реальные перспективы перекачки водорода зависят от рынка этого продукта.

"Транспортировка по нашему трубопроводу - это всего лишь маленькая часть очень большой головоломки, называемой водородной экономикой. Для того, чтобы IGB начал перекачивать водород, должна быть синергия как минимум с несколькими операторами инфраструктуры. Соседние операторы также должны быть готовы к транспортировке водорода в/из определенного пункта назначения, чтобы обеспечить реальный процесс. Я уверена, что мы будем готовы к транспортировке водорода, как только рынок водорода начнет развиваться более заметно", - сказала она.