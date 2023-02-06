Скорбь Турции - наша скорбь.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"С глубочайшей грустью и сожалением получили известие о гибели людей и разрушениях в результате землетрясения на юге Турции. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего исцеления пострадавшим", - говорится в публикации министра.