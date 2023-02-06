https://news.day.az/economy/1535276.html Скорбь Турции - наша скорбь - Микаил Джаббаров
Скорбь Турции - наша скорбь - Микаил Джаббаров
Скорбь Турции - наша скорбь.
Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
"С глубочайшей грустью и сожалением получили известие о гибели людей и разрушениях в результате землетрясения на юге Турции. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего исцеления пострадавшим", - говорится в публикации министра.
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