Мировые цены на нефть растут

Мировые цены на нефть в среду утром несколько растут, в то время как инвесторы обращают внимание на сведения о снижении запасов этого сырья в США. Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent растeт на 0,06%, до 83,74 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,26%, до 77,34 доллара.

Трейдеры обращают внимание на статистику. По оценке Американского института нефти (API), коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 3 февраля снизились на 2,2 миллиона баррелей.

Официальные данные об этом будут опубликованы вечером американским минэнерго. Аналитики полагают, что запасы за неделю, напротив, выросли - на 2,5 миллиона баррелей.