https://news.day.az/economy/1536109.html Ненефтяной экспорт Азербайджана вырос - Микаил Джаббаров - ФОТО
Ненефтяной экспорт Азербайджана вырос - Микаил Джаббаров - ФОТО
В прошлом году стоимость экспорта ненефтяной продукции Азербайджана составила 3,048 млрд долларов.
Как передает Day.Az, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в Twitter.
"В результате мер по диверсификации экономики и увеличению экспортного потенциала в 2022 году стоимость экспорта ненефтяной продукции выросла на 12,3% и составила 3 млрд 048 млн долларов США", - отметил министр.
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