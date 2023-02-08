Ненефтяной экспорт Азербайджана вырос

В прошлом году стоимость экспорта ненефтяной продукции Азербайджана составила 3,048 млрд долларов.

Как передает Day.Az, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в Twitter.

"В результате мер по диверсификации экономики и увеличению экспортного потенциала в 2022 году стоимость экспорта ненефтяной продукции выросла на 12,3% и составила 3 млрд 048 млн долларов США", - отметил министр.