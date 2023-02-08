Италия полностью поддерживает расширение Южного газового коридора.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал управляющий директор консорциума Трансадриатического трубопровода (TAP) Лука Скьепатти в ходе семинара "Газ, инфраструктура и энергетическая безопасность".

"Как подтвердил министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин, стратегия Италии включает в себя полную политическую поддержку увеличения объёмов транспортировки по Южному газовому коридору", - отметил Скьепатти.

Он напомнил, что с начала коммерческой эксплуатации ТАР транспортировал более 20 миллиардов кубометров газа, укрепив тем самым безопасность поставок в Италию и другие европейские страны.

Отметим, что по TAP, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Посредством ТАР Азербайджан впервые в истории экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.