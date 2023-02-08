Пожертвования в AFAD через Азерпочт осуществляются без комиссии

Денежные переводы через ООО "Азерпочт" Агентству по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD) будут осуществляться без комиссии.

Об этом сообщили в среду Day.Az в Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

В ведомстве отметили, что отделения обслуживания клиентов ООО работают до 18:00 в рабочие дни и до 16:00 в нерабочие дни.

Отметим, что без комиссии можно перечислять средства в AFAD и со счетов азербайджанских банков, а также через электронные платежные системы.