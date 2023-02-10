Что будет с ценами на недвижимость в Азербайджане после землетрясения в Турции

Обрушение большого количества зданий в результате землетрясения в Турции вызвало различные дискуссии о строительном секторе в Азербайджане.

На данный момент одной из главных тем обсуждения является вопрос устойчивости жилищных зданий в случае сильного землетрясения в Азербайджане.

Противоречивые мнения о жилищной сфере вызывает у граждан чувство неопределенности. По мнению экспертов, фобия, возникшая после землетрясения в Турции, создаст неопределенность на рынке жилья Азербайджана.

Эксперт по недвижимости Эльнур Фарзалиев сообщил Day.Az, что землетрясение в Турции временно повлияет на рынок жилья Азербайджана.

"На какое-то время у людей будет фобия в отношении высотных домов. Это повлияет на цены. Эффект будет временным. Поскольку строятся новые высотки и банки выделяют кредиты на покупку квартир из этих зданий".

Как заявил в свою очередь в комментарии Day.Az эксперт по недвижимости Рамиль Османлы, землетрясение в братской стране, в первую очередь, повлияет на покупку квартир в новостройках в Азербайджане.

"Если бы землетрясение произошло не в Турции, а в Канаде или какой-либо европейской стране, то это трагическое событие не оказало бы никакого влияния на Азербайджан. Землетрясение в Турции окажет влияние на рынок жилья в Азербайджане. Потому что страна близка нам и по региону, и по экономическим, и по политическим, и по моральным отношениям. По этой причине из-за психологического воздействия землетрясения интерес к строительству домов через короткий промежуток времени снизится, а интерес к индивидуальным жилым домам возрастет. Этот период может составлять около 2-3 месяцев", - полагает эксперт.

По его словам, увеличение спроса на частные дома приведет к росту цен в этом секторе.

"Но я не думаю, что землетрясение в Турции снизит цены на жилые дома. Потому что в Азербайджане начинается активный период как с точки зрения ипотечных кредитов, так и притока денег на рынок жилья. Кроме того, спрос и предложение в Азербайджане не так сильно влияет на ценовой фактор. Но заявки на покупку квартир могут уменьшиться на протяжении 2-3 месяцев", - отметил Рамиль Османлы.

Эльвин Сахаватоглу