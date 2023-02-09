В Азербайджане стартап-сертификат получили около 90 субъектов МСБ

Еще 5 субъектов малого и среднего бизнеса получили сертификаты "Startap" от Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана. Тем самым число субъектов предпринимательства, получивших сертификат "Startap", достигло 86.

Как сообщили Day.Az в четверг в агентстве, сертификаты "Startap" были вручены онлайн-платформам ООО Allrent (аренда домов) и ООО Incode (организация торжеств и свадеб), ООО AKIAB (онлайн-сервис и коммуникационная платформа для бизнеса), ООО Legalaid (мобильное приложение для юридических консультационных услуг), ООО Automatikaaz (программное обеспечение для крупнотоннажных весов).

Отметим, что сертификат "Startap" освобождает от уплаты подоходного налога и налога на прибыль от инновационной деятельности сроком на 3 года с даты получения этого документа.

Микро- и малые предприятия, чьи проекты находятся на стадии разработки, могут подать заявку на получение сертификата "Startap" в агентство в письменной или электронной форме. С формой заявки и другими необходимыми документами для подачи заявки, а также с подробной информацией о соответствующих критериях можно ознакомиться по ссылке https://smb.gov.az/az/nav/startap-sehadetnamesi