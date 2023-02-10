Каспийская энергетическая стратегия Азербайджана

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Эмин Севдималиев

В Баку в очередной раз состоялось ключевое мероприятие, ставшее ярким событием в энергетической отрасли. Азербайджан давно стал "воротами" в энергетический мир прикаспийского региона и за много лет превратился в ключевого партнера, содействующего энергетической безопасности, для стран Европы.

9-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике являются продолжением эффективного сотрудничества. Азербайджан развивает взаимовыгодные отношения с европейскими странами, зарекомендовал себя как важного и надежного партнера в сфере энергетики, проделав большую работу.

Однако для полноты использования энергетического потенциала Каспийского бассейна необходимо, чтобы к инициативе присоединились государства Центральной Азии, экспортирующие нефть и газ. Баку уже сегодня предлагает прочную основу и решение для Казахстана и Туркменистана, платформу для продвижения политических и экономических интересов Астаны и Ашхабада. Центральноазиатские страны смогли бы получить выход на новые рынки и продолжить сотрудничество с имеющимися партнерами в новом формате.

Состоявшиеся в Баку 9-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике стали важным событием, которое проиллюстрировало меняющиеся взгляды мирового сообщества на энергетический потенциал региона Каспийского моря.

Геополитические трансформации, произошедшие в последний год, усилили значение сотрудничества как глобальной парадигмы, обладающей значительно большим созидательным потенциалом по сравнению с некооперативными макиавеллистскими подходами.

9-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике, без сомнения, возымели ожидаемый эффект, однако участие Казахстана и Туркменистана создало бы необходимые условия для расширения формата и географии сотрудничества.

Также возможности зеленой энергетики, обсуждавшиеся в Баку, предлагали прекрасную возможность странам-экспортерам энергии из Центральной Азии предложить свою продукцию новым партнерам и изучить новые тенденции в энергетической политике, а также в области безопасности. Кроме того, Астана и Ашхабад получили бы возможность подчеркнуть свою приверженность и стремление стать ключевыми странами "зеленой энергии" в центральноазиатском регионе.

Многообещающий путь для стран Центральной Азии

Государства Центральной Азии обладают большим неиспользованным потенциалом, который они могут реализовать. Указанные ниже причины прекрасно иллюстрируют привилегии, которые могли бы получить Астана и Ашхабад от своего участие в формате мероприятий, проходивших в Баку.

Первая причина - экономическая. После окончания Второй мировой войны либерализм и сотрудничество стали доминирующей парадигмой в политической и экономической модели поведения большинства стран. За короткий исторический промежуток странам мира удалось создать значительные богатства и выгоды, участвуя в мировой торговле. 9-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору идеально воплощает в себе модель глобального сотрудничества. Даже страны с несколько противоречивыми взглядами на глобальные и региональные события, такие как Турция и Греция, находят способ сотрудничать, чтобы приносить пользу своему населению.

С данной точки зрения, это не проблема для Казахстана и Туркменистана, поскольку у них гораздо более теплые отношения со своими соседями и другими государствами, расположенными в непосредственной близости от них. Две страны могли бы представить свою продукцию на новом рынке, создав при этом преимущества для каждой страны, вовлеченной в инициативу.

Также присоединение стран к сотрудничеству в данном формате соответствовало бы современному экономическому подходу и политической философии. Присоединившись к платформе, предлагаемой Баку, Астана и Ашхабад могли бы воспользоваться энергетическими рычагами для получения политических привилегий.

Второй мотив - финансовый. Обе страны Центральной Азии получат прекрасную возможность для привлечения инвестиций в различные отрасли экономики, включая транспорт, энергетику и повышение квалификации местных кадров.

Третий пункт - сочетание экономических и политических соображений. Такие компании, как BP, Masdar, WindEurope, SolarPower Europe и другие, участвовавшие в 9-м совещании министров Консультативного совета Южного газового коридора и 1-м совещании министров Консультативного совета по зеленой энергетике, перестали быть просто энергетическими компаниями. Они становятся "филиалами" министерств иностранных дел и экономики своих государств. Мероприятие, проведенное в Баку, является отличной возможностью развить отношения с бизнесом и, косвенно, с правительствами, которые они представляют.

Четвертый элемент строго геополитический. Взаимодействие с иностранными партнерами и инвесторами приведет к повышению уровня политической безопасности государств Центральной Азии. Как упоминалось ранее, современные энергетические компании действуют как продолжение дипломатических и экономических представительств в принимающих странах. Участие в экономических и инвестиционных проектах с этими компаниями предоставляет компаниям более высокий уровень уверенности и склонности защищать свои инвестиции.

Наконец необходимо сказать, что участие в этих программах будет способствовать законодательной трансформации центральноазиатских энергетических гигантов. Широкое сотрудничество между несколькими странами делает важным, чтобы их законодательная база дополняла друг друга.

Зеленая энергия - это будущее

Возможно, слишком наивно полагать, что зеленая энергетика уже играет важную роль в глобальной энергетической безопасности. Однако еще наивнее было бы предположить, что это временная тенденция, которая через некоторое время уйдет в небытие. Суть вопроса в том, что энергетическая "революция" уже началась, и любое государство-экспортер нефти и газа, пренебрегающее этим элементом, останется позади.

Общее мнение о том, что зеленая энергетика является новым направлением глобальной энергетической политики, представляет собой относительно односторонний аргумент. Зеленую энергию следует рассматривать в более широком контексте изменения климата и безопасности природных ресурсов, что станет экзистенциальной проблемой, с которой в ближайшие десятилетия столкнется большинство промышленно развитых стран. В целом, люди очень плохо оценивают долгосрочные риски. Зачастую они недооценивают риски, иногда категорически отвергают возможность возникновения бедствия. Однако изменение климата - это проблема, способная резко снизить экономические и политические возможности любого государства. К примеру, в данном контексте Казахстан стал свидетелем высыхания Аральского моря, когда-то четвертого по величине озера.

С учетом всего вышесказанного страны Центральной Азии могли бы выиграть от участия в мероприятиях, проводимых в столице Азербайджана.

Правда, Казахстан уже инициировал определенные проекты и поэтапно реализует доктрину достижения углеродной нейтральности к 2060 году. Особого внимания в этом отношении заслуживают недавние соглашения, подписанные в ходе визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Объединенные Арабские Эмираты.

Нет никаких сомнений в том, что мы сможем наблюдать первые результаты изменения подхода в не столь отдаленном будущем. Однако 1-е министерское совещание Консультативного совета по зеленой энергетике могло бы стать катализатором, который повысил бы эффективность казахстанского подхода к реструктуризации энергетической политики и поспособствовал бы передаче передового опыта зарубежных партнеров.

Это важная возможность для Астаны и Ашхабада, и они должны ее рассмотреть.

Еще не поздно

Безусловно, Казахстан и Туркменистан обладают огромными энергетическими запасами, которые могут повысить энергетическую безопасность европейских стран. В условиях возрастающего интереса западных государств к странам Каспийского моря роль заседаний Консультативного совета в продвижении государств Центральной Азии оказала бы большое положительное влияние на дальнейшее повышение имиджа Казахстана и Туркменистана.

Мероприятия, проводимые в Баку, имеют явный потенциал для создания преимуществ в нескольких отдельных областях, включая экономику, политику и безопасность. Участие Казахстана и Туркменистана в 9-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике стало бы прекрасной возможностью для продвижения их интересов.

Астана и Ашхабад должны задуматься о преимуществах, которые предлагает сотрудничество в рамках данного формата, и не упустить данную возможность.