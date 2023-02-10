Управляющий директор TAP назвал сроки расширения мощностей трубопровода

Источник: Агентство международной информации Trend

Новые долгосрочные мощности Трансадриатического трубопровода (TAP) будут доступны в конце 2025 года, сказал в эксклюзивном интервью Trend управляющий директор TAP Лука Скьепатти, передает Day.Az.

"По итогам рыночного теста на увеличение мощностей трубопровода, запрошено дополнительно поставлять 1,2 миллиарда кубометров с 2026 года по декабрь 2028 года, а вторую партию - с октября 2026 года по сентябрь 2033 года. Мы подписываем контракты на транспортировку по этим новым долгосрочным мощностям, которые будут доступны в конце 2025 года. Из этого объёма 1 миллиард кубометров придется на долю Италии, а 200 миллионов кубометров будет поставлено в Албанию", - пояснил он.

О полном расширении пропускной способности

По его словам, после завершения процесса подачи обязывающих предложений 22 января 2023 года консорциум Трансадриатического трубопровода начинает первый этап расширения пропускной способности трубопровода.

Как отметил управляющий директор, с 2026 года трубопровод будет поставлять 1,2 миллиарда кубометров дополнительных объёмов газа в год в рамках долгосрочных контрактов.

"Это знаменует собой начало расширения мощностей TAP с целью удвоения поставок до 20 миллиардов кубометров газа в год к 2027 году. Поскольку увеличение пропускной способности трубопровода зависит от спроса и предложения, полное расширение будет достигнуто, когда по итогам рыночных тестов покупатели подтвердят заинтересованность в дальнейшем увеличении поставок", - сказал он.

Лука Скьепатти отметил, что мощности TAP будут удваиваться поэтапно.

"Рыночный тест был начат в 2021 году. Первый этап завершился 22 января, а второй этап мы планируем начать во второй половине года, скорее всего, в период с сентября по октябрь", - добавил он.

Поставки газа в 2023 г.

Лука Скьепатти отметил, что Трансадриатический газопровод обеспечивает примерно 30 процентов спроса на газ в Болгарии, 20 процентов - в Греции и более 10 процентов - в Италии.

"В 2023 году мы планируем сохранить хорошие показатели, достигнутые в предыдущие годы. Только в 2022 году мы транспортировали около 11,5 миллиарда кубометров, из которых около 10 миллиардов кубометров пришлось на Италию, что на 3 миллиарда кубометров больше, чем в предыдущем году. Буквально несколько дней назад мы преодолели отметку в 20 миллиардов кубометров газа, транспортированного в Италию, Грецию и Болгарию с начала коммерческой эксплуатации", - сказал он.

Переход к "чистой" энергии

По словам Скьепатти, консорциум Трансадриатического трубопровода изучает возможность установки электродвигателей, работающих на возобновляемых источниках энергии.

"В TAP мы по-прежнему полностью привержены устойчивому переходу к "чистой" энергии, особенно в Юго-Восточной Европе. Расширение TAP представляет собой возможность реализовать ряд решений, направленных на сокращение выбросов парниковых газов, летучих выбросов и транспортировку экологически чистых газов (водорода и биометана) в будущем. По этой причине изучается возможность подключения компрессорных станций к сетям очень высокого напряжения, а также установка вместо газовых турбин электродвигателей, работающих на возобновляемых источниках энергии. И 100-процентное соответствие труб ТАР для транспортировки водорода также проверяется в специализированных лабораториях", - сказал он.

Скьепатти отметил, что TAP также является участником совместного отраслевого проекта H2Pipe по разработке первой в мире программы по транспортировке водорода по существующим и новым морским трубопроводам, что принесет пользу не только TAP, но и другим транснациональным соединительным линиям.