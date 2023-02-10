Значительно выросли поступления в госбюджет по линии ГНС Азербайджана

В 2022 году по линии Государственной налоговой службы Азербайджана в государственный бюджет было перечислено свыше 15,5 миллиарда манатов.

Об этом сказал в пятницу начальник Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана Орхан Назарли в ходе мероприятия "Гейдар Алиев и налоговая система Азербайджана: к новым вызовам", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, фискальные поступления составили 21,1 миллиарда манатов.

"В прошлом году мы впервые перечислили в госбюджет 15,5 миллиарда манатов, этот показатель превысил перечисления 2021 года на 82,2 процента. Поступления от ненефтяного сектора по линии ГНС составили 8,135 миллиарда манатов, что показывает рост на 27,9 процента в годовом исчислении" - сказал он.

Доля ненефтяного сектора в ВВП в 2022 году выросла на 21,6 процента.

"Оборот ненефятного сектора вырос на 22,6 процента, НДС - 21,7 процента. Экономическая активность выросла на семь процентов, активные плательщики НДС - на 15,1 процента, а активные объекты - на 3,1 процента. На сегодня активных плательщиков налогов насчитывается порядка 712 тысяч предпринимателей", - отметил он.

В ненефтяном секторе функционируют 291 435 предпринимателей.

"На сегодня в стране зарегистрированы 83 216 новых кассовых аппаратов (рост на 27 процентов) оборот по ним составил в 2022 году 19,5 миллиарда манатов. Налоги в секторе торговли выросли на 54 процента", - добавил он.