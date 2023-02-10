Налоговая система Азербайджана играет ведущую роль в формировании и развитии бизнеса - Микаил Джаббаров
Налоговая система Азербайджана играет ведущую роль в формировании и развитии бизнеса.
Об этом сказал в пятницу министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе мероприятия "Гейдар Алиев и налоговая система Азербайджана: к новым вызовам", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, эффективность налоговой системы Азербайджана заключается не в налоговых сборах, а в создании благоприятной среды для предпринимательской деятельности.
"Мы смотрим с позитивом в будущее бизнес-среды Азербайджана. Будущие реформы создадут еще лучшие условия для ведения предпринимательства, а также стимулирует бизнесменов вести прозрачный бизнес", - отметил он.
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