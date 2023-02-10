В Азербайджане создана благоприятная бизнес-среда в экономических зонах

В Азербайджане создана благоприятная среда для ведения предпринимательства в экономических зонах.

Об этом сказал в пятницу начальник департамента Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана Ниджат Иманов в ходе мероприятия "Гейдар Алиев и налоговая система Азербайджана: к новым вызовам", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Кроме того, нами создана благоприятная налоговая среда для резидентов технологических и промышленных парков. Стартапы на три года освобождены от налогов на прибыль и доходы. Стоит отметить и снижение налоговых ставок, поощрение предпринимательской деятельности в сельскохозяйственном секторе. Большую роль в развитии бизнес деятельности в целом сыграла цифровизация. Мы создали и продолжаем создавать доступные каждому предпринимателю услуги ГНС", - отметил он.

Иманов сказал, что на освобождённых территориях Азербайджана с первого января 2023 года резиденты экономических зон на 10 лет освобождаются от налогов и пошлин.

"Кроме того, они освобождены от НДС при ввозе оборудования, техники, технологий и сырья. Стоит также подчеркнуть, что от налогов освобождены и дивиденды, которые будут выплачиваться акционерам. Предприняты и продолжаются приниматься другие меры для еще большего улучшения бизнес-среды и инвестиционного потенциала Азербайджана", - заключил глава департамента.