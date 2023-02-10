В Азербайджане планируется создание до 38 тыс. рабочих мест

В течение 2016-2022 годов более чем 470 субъектам предпринимательства было выдано более 570 документов о поощрении инвестиций.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Министр отметил, что по проектам, которые будут реализованы предпринимателями, будет вложено более 5,5 миллиарда манатов инвестиций, что поспособствует созданию до 38 тысяч новых рабочих мест.

"14 процентов проектов приходятся на город Баку и его окрестности, 86 процентов - на регионы страны", - говорится в публикации.