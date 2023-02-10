Возобновилась загрузка сырой нефти на терминале Джейхан

Возобновилась загрузка и разгрузка сырой нефти на терминале Джейхан, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на компанию Botaş International Anonim Şirketi.

"После двух крупных землетрясений в Кахраманмарасе 6 февраля 2023 года были проведены необходимые проверки на трубопроводе сырой нефти Батман-Дортйол, по которому поток нефти был остановлен в целях предосторожности. Система была повторно активирована через 39 часов после землетрясения, и операции по погрузке и разгрузке сырой нефти были возобновлены на терминале Дортйол. Аналогичным образом, в иракско-турецкой трубопроводной системе сырой нефти (ITP), по которой поток нефти был остановлен в целях предосторожности, все меры контроля были завершены, и откачка была возобновлена в течение 42 часов после землетрясения, и операции по загрузке и разгрузке сырой нефти были возобновлены на терминале Джейхан. В связи с этим операция по загрузке третьего танкера прошла без каких-либо проблем", - говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в Twitter.