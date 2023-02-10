Азербайджан привлекает на освобожденные территории высококвалифицированных специалистов

Для резидентов экономических зон Карабаха, а также потенциальных инвесторов и предпринимателей предусмотрены налоговые льготы.

Об этом сказал в пятницу представитель Министерства экономики Азербайджана Замин Бадирханов в ходе мероприятия "Гейдар Алиев и налоговая система Азербайджана: к новым вызовам", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, соответствующие изменения на законодательном уровне уже приняты, а некоторые вопросы на завершающейся стадии рассмотрения.

"Также мы работаем над упрощением процедур трудоустройства и привлечением высококвалифицированных специалистов на освобожденные территории, и вопросом единовременных пособий", - сказал он.

Бадирханов отметил, что на освобождённых территориях при оплате в безналичной форме услуг отелей и гостиниц возврат НДС составит 30 процентов и в размере пяти процентов, если оплата совершена в наличной форме.

"В целях обеспечения предпринимателей финансовыми средствами с государственной гарантией предусмотрены субсидии. Так, например, если предприниматель хочет взять в кредит определенную сумму, государство будет выступать гарантом определенной ее части", - добавил он.