Назван объем инвестиций резидентов экономических зон на освобожденных территориях Азербайджана

Инвестиционная стоимость проектов резидентов экономических зон на освобожденных территориях Азербайджана составляет 84 миллиона манатов.

Об этом сказал в пятницу начальник департамента министерства экономики Азербайджана Замин Бедирханов в ходе мероприятия на тему "Гейдар Алиев и налоговая система Азербайджана: к новым вызовам", передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, резиденты Агдамского промышленного парка инвестировали в свои предприятия 66 миллионов, а резиденты экономической зоны "Аразская долина" - 18 миллионов манатов.

"Так, в Агдамской экономической зоне этими предприятиями ожидается создание порядка 800 постоянных рабочих мест, а в экономической зоне "Аразская долина" - 250. На сегодня в Агдамском промпарке зарегистрированы 12 резидентов, а в экономической зоне "Аразская долина" - 2 резидента и 1 нерезидент", - добавил он.

Бедирханов отметил, что некоторые резиденты уже завершают строительство своих предприятий.