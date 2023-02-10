Поддержка Турции от Azerconnect в размере 5 миллионов турецких лир
Компания Azerconnect поддержала Турцию, пожертвовав 5 миллионов турецких лир на поддержку пострадавшим от землетрясения.
Пожертвования были сделаны Агентству по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Турции (AFAD).
Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим, милосердия тем, кто погиб в результате страшного землетрясения и соболезнуем их родным. Верим, что Турция сможет устранить последствия этой трагедии в кратчайшие сроки!
Компания Azerconnect является первой B2B компанией, предоставляющей различные услуги в динамично развивающейся сфере информационных, коммуникационных и высоких технологий страны.
Компания Azerconnect является частью NEQSOL Holding.
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