Поддержка Турции от Azerconnect в размере 5 миллионов турецких лир

Компания Azerconnect поддержала Турцию, пожертвовав 5 миллионов турецких лир на поддержку пострадавшим от землетрясения.

Пожертвования были сделаны Агентству по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Турции (AFAD).

Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим, милосердия тем, кто погиб в результате страшного землетрясения и соболезнуем их родным. Верим, что Турция сможет устранить последствия этой трагедии в кратчайшие сроки!

Компания Azerconnect является первой B2B компанией, предоставляющей различные услуги в динамично развивающейся сфере информационных, коммуникационных и высоких технологий страны.

Компания Azerconnect является частью NEQSOL Holding.