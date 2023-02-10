До конца года может быть представлена новая редакция Налогового кодекса Азербайджана

Государственная налоговая служба Азербайджана подготовила новую стратегию развития.

Об этом сказал в пятницу начальник Государственной налоговой службы (ГНС) при министерстве экономики Азербайджана Орхан Назарли в ходе мероприятия на тему "Гейдар Алиев и налоговая система Азербайджана: к новым вызовам", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в рамках этой стратегии до конца года ожидается представление новой редакции Налогового кодекса.

Отметим, что в 2022 году по линии ГНС в государственный бюджет было перечислено свыше 15,5 миллиарда манатов, а фискальные поступления составили 21,1 миллиарда манатов.