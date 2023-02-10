https://news.day.az/economy/1536952.html До конца года может быть представлена новая редакция Налогового кодекса Азербайджана
До конца года может быть представлена новая редакция Налогового кодекса Азербайджана
Государственная налоговая служба Азербайджана подготовила новую стратегию развития.
Об этом сказал в пятницу начальник Государственной налоговой службы (ГНС) при министерстве экономики Азербайджана Орхан Назарли в ходе мероприятия на тему "Гейдар Алиев и налоговая система Азербайджана: к новым вызовам", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, в рамках этой стратегии до конца года ожидается представление новой редакции Налогового кодекса.
Отметим, что в 2022 году по линии ГНС в государственный бюджет было перечислено свыше 15,5 миллиарда манатов, а фискальные поступления составили 21,1 миллиарда манатов.
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