В Азербайджане пенсии проиндексированы и увеличены на 14,7 процента

Распоряжение Президента Ильхама Алиева "Об индексации трудовых пенсий" от 10 февраля 2023 года является продолжением последовательных шагов по укреплению социальной защиты пенсионеров и очередной поддержкой, направленной на обеспечение их благосостояния.

Как сообщили Day.Az в пятницу в министерстве труда и социальной защиты населения, согласно распоряжению, пенсии, назначенные до 1 января 2023 года повышаются с 1 января текущего года путем индексации на 14,7 процента в соответствии с годовым темпом роста среднемесячной номинальной заработной платы по 2022 году на основании данных Госкомстата.

Январское повышение будет выплачено вместе с пенсией за февраль. Например, если пенсия составляет 400 манатов, то с 1 января текущего года эта сумма увеличена на 14,7 процента, то есть на 58,8 маната, до 458,8 маната, и январское повышение в размере 58,8 маната будет перечислено в феврале.

В целом на новые повышения, охватывающие в общей сложности 1,1 миллиона пенсионеров, ежегодно будут расходоваться дополнительно 728 миллионов манатов.

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