Азербайджанская нефть подорожала

Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 10 февраля повысилась на 2,34 доллара относительно предыдущего показателя и составила 88,7 доллара за баррель, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на источник в нефтегазовом секторе страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 2,34 доллара - до 86,94 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 2,32 доллара, составив 49,02 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 10 февраля повысилась на 2,38 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 85,61 доллара за баррель.