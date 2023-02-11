https://news.day.az/economy/1537163.html Налоговые реформы вносят значительный вклад в обеспечение прозрачности - Микаил Джаббаров
Налоговые реформы вносят значительный вклад в обеспечение прозрачности - Микаил Джаббаров
Проводимые в налоговой системе реформы вносят значительный вклад в создание налогового администрирования на инновационной основе, обеспечение прозрачности и улучшение бизнес-среды.
Как передает Day.Az, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в Twitter.
"Сегодня профессиональный праздник работников налоговой службы. Желаем успехов нашим коллегам в их ответственной работе", - написал министр.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре