ЕИБ продолжит содействовать развитию Среднего коридора в рамках европейской стратегии

Источник: Агентство международной информации Trend

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) уделяет особое внимание стабильному развитию транспортных связей в Центральной Азии и переходу к устойчивой, климатически нейтральной модели роста, сообщили в ЕИБ.

"Что касается транспортных коммуникаций, ЕИБ сосредоточится на операциях, связанных со Средним коридором, которые тесно связаны с европейской Стратегией "Глобальных ворот" и дополняют существенную поддержку ЕИБ, уже оказанную коридору Восток-Запад на Южном Кавказе", - сказал источник.

По данным банка, ЕИБ разработал разносторонний и быстрорастущий портфель в регионе с одобренными проектами на сумму около 1 миллиарда евро и уже подписанными кредитами на общую сумму 863 миллиона евро.

"ЕИБ активно поддерживает приоритеты ЕС в регионе как в государственном (58 процентов), так и в частном (42 процента) секторах, как указано в Стратегии ЕС по Центральной Азии на 2019 год, а совсем недавно в соответствии со стратегией ЕС Global Gateway. Банк также осуществляет совместное финансирование с другими финансовыми институтами", - сказали в банке.

В банке отметили, что сотрудничество между ЕИБ и странами Центральной Азии развивается очень хорошо. ЕИБ начал свою деятельность в регионе в 2011 году в Таджикистане. С тех пор ЕИБ осуществляет свою деятельность в 4 странах региона, а именно в Кыргызстане, Казахстане, Таджикистане и Узбекистане. ЕИБ не заключил Рамочного соглашения с Туркменистаном, которое обеспечило бы правовую основу для деятельности ЕИБ в этой стране.