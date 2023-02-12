Итальянская Ansaldo Energia поставит в Азербайджан новые газовые турбины

Ожидается, что итальянская энергетическая инжиниринговая компания Ansaldo Energia подпишет новый контракт с азербайджанским АО "Азерэнержи" на поставку четырех газовых турбин.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters, об этом сказал министр экономического развития Италии Адольфо Урсо.

"Благодаря своему географическому положению между Каспийским морем и странами Центральной Азии, богатым энергетическим и сырьевым ресурсами, Азербайджан может стать мостом в нашу страну, Европу и Средиземное море. Я надеюсь, что это послужит укреплению стратегических отношений между нашими двумя странами", - отметил Урсо.

Отметим, с начала коммерческой эксплуатации по Трансадриатическому газопроводу (TAP) было транспортировано более 20 миллиардов кубометров газа, что укрепило безопасность поставок в Италию и другие европейские страны.

TAP транспортирует природный газ с гигантского месторождения "Шах Дениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря в Европу. Трубопровод протяженностью 878 км соединяется с Трансанатолийским трубопроводом (TANAP) на турецко-греческой границе в Кипое, пересекает Грецию, Албанию и Адриатическое море, а затем выходит на берег в Южной Италии.