Азербайджан может стать региональным центром возобновляемой энергетики.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend в понедельник региональный директор Международной финансовой корпорации (IFC) по Европе Рана Карадшех.

"Ускорение процесса декарбонизации имеет решающее значение для конкурентоспособности и будущего процветания. Согласно анализу Программы помощи в управлении энергетическим сектором Группы Всемирного банка, технический потенциал морского ветрового потенциала Азербайджана оценивается в 157 гигаватт, что является огромным показателем по сравнению с текущей общей установленной мощностью около 8 гигаватт. По мере реализации модели роста, ориентированной на частный сектор, развитие морской ветроэнергетики поможет улучшить конкуренцию в энергетическом секторе, укрепить основную инфраструктуру и помочь справиться с изменением климата. Азербайджан может использовать свою инфраструктуру, оборудование, знания и свою рабочую силу в развитии морской ветроэнергетики", - сказала она.

По словам Карадшех, дорожная карта морской ветроэнергетики, опубликованная министерством энергетики Азербайджана, Всемирным банком и IFC, показывает, что Азербайджан имеет потенциал установки ветряных электростанций на море общей установочной мощностью 7 ГВт к 2040 году.

"Это может обеспечить более 69 000 человеко-лет полной занятости и до 7 миллиардов долларов местной валовой добавленной стоимости. Использование этого потенциала также позволит Азербайджану стать экспортером возобновляемой энергии своим соседям и остальной части Европе, что создаст условия для повышения энергетической безопасности, способствуя обезуглероживанию европейского континента и расширению связей", - сказала региональный директор.

По ее словам, IFC и Всемирный банк в настоящее время работают с правительством Азербайджана над реализацией дорожной карты, инициированием развития морской ветроэнергетики и привлечением в страну девелоперов и частных инвесторов.

"В целом, реализация дорожной карты может позволить Азербайджану стать региональным центром возобновляемой энергетики. IFC имеет хорошие возможности для сотрудничества с Азербайджаном в этой области и помогает ему выйти на новый уровень, в том числе с привлечением частных инвестиций", - пояснила Карадшех,

Вспоминая о своем недавнем визите в Азербайджан, региональный директор отметила, что проведенные встречи были чрезвычайно продуктивными, по их итогам были сделаны важные выводы и выявлены новые возможности.

"Недавно я совершила свой первый визит в Баку в качестве регионального директора IFC по Европе, чтобы обсудить с правительством, представителями частного сектора и партнерами по развитию новые возможности в частном секторе и поддержку IFC Азербайджану", - сказала она.

Карадшех подчеркнула, что за последние 30 лет Азербайджан превратился в страну с уровнем дохода выше среднего, которая теперь помогает беднейшим странам по линии Международной ассоциации развития Всемирного банка.

"Экономический рост Азербайджана был обусловлен нефтегазовым сектором, который обеспечил около 90 процентов экспортных доходов в 2021 году. Но запасы нефти и газа во всем мире истощаются, вызывая колебания цен, особенно в связи с серьезными изменениями в геополитике и энергетических системах в регионе. Более того, независимо от уровня нефтегазовых ресурсов страны, диверсификация источников энергии важна для общей устойчивости. Декарбонизация имеет решающее значение. Необходимо ускорить этот процесс. В то время как нефть остается драйвером, оптимизация ненефтяной экономики занимает важное место в повестке дня страны. Национальные приоритеты социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года направлены на поддержание конкурентоспособной и устойчивой экономики с использованием возможностей частного сектора", - добавила региональный директор IFC.

Приоритеты сотрудничества в 2023 году

Карадшех отметила, что IFC видит потенциал для сотрудничества с Азербайджаном в нескольких секторах, особенно в поддержке участия частного сектора в развитии инфраструктуры.

"С помощью инвестиций и консультаций IFC стремится содействовать зеленому росту, развитию транспортных коридоров и коммуникаций, повышению уровня доступности финансовых услуг и развитию сельского хозяйства. Чтобы повысить роль частного сектора, IFC в партнерстве с Государственным секретариатом Швейцарии по экономике (SECO) работает с правительством Азербайджана над упрощением для компаний инвестирования в ненефтяную экономику", - сказала региональный директор.

Она напомнила, что совсем недавно по рекомендации IFC в Азербайджане были приняты три закона.

"Закон о туризме направлен на внедрение новых методов, включая рыночные и основанные на конкурентоспособности методы регулирования и обеспечения качества, которые, как ожидается, позволят частному сектору сэкономить время и затраты. В свою очередь закон о безопасности пищевых продуктов призван применять новые концепции контроля всей пищевой цепи и модернизировать национальную систему управления безопасностью пищевых продуктов. Закон об инвестиционной деятельности направлен на обеспечение гарантий защиты инвестиций и, как ожидается, будет способствовать привлечению большего объема инвестиций. Все эти изменения были основаны на многолетней работе IFC в Азербайджане. За три десятилетия, поддерживая страну в проведении правовых, институциональных и технических реформ, IFC внесла свой вклад в фундаментальные инвестиционные реформы, включая то, что касается систем регистрации, инспекций, лицензирования и выдачи разрешений", - пояснила региональный директор.

По словам Карадшех, забегая вперед, финтех - это развивающаяся область, которая может способствовать расширению доступа к финансовым услугам, что имеет основополагающее значение для развития.

"В целом, на развивающихся рынках по всему миру 1,6 миллиарда человек и 200 миллионов малых предприятий не имеют доступа к формальным финансовым услугам. Одним из способов изменить это является оптимизация финансовых технологий. Поэтому IFC заключила партнерское соглашение с Азербайджанской ассоциацией финансовых технологий, чтобы помочь компаниям предоставлять более быстрые, экономичные и эффективные финансовые услуги. Это знакомая для IFC сфера. На протяжении многих лет в партнерстве с SECO мы работали с правительством над регулятивными реформами для укрепления финансовой инфраструктуры и расширения доступа к кредитам для малого бизнеса. IFC консультировала Азербайджан по поводу его первого частного кредитного бюро и реестра залога движимого имущества, позволяющего малым предприятиям использовать свои движимые активы - товарно-материальные запасы, оборудование и т. д. - в качестве залога. Это способствовало разблокировке дополнительного пула заемщиков", - сказала она.

По словам Карадшех, исходя из этого, IFC недавно запустила свой проект "Финансирование на основе активов" (ABF) для поддержки совершенствования правовой базы пруденциального регулирования продуктов ABF, а также для создания национальной платформы ABF и разработки программы продуктов ABF для финансовых и небанковских финансовых учреждений.

Поддержка финансового сектора

Как отметила региональный директор IFC, банки и финансовые учреждения являются основным источником финансирования малых предприятий, на долю которых приходится 45 процентов занятости и 15 процентов добавленной стоимости в Азербайджане.

"Вот почему IFC уделяет большое внимание поддержке финансового сектора. С одной стороны, мы работаем с финансовыми учреждениями и соответствующими агентствами, чтобы расширить возможности предоставления услуг, в которых нуждаются их клиенты. С другой стороны, мы предоставляем финансирование, чтобы банки могли кредитовать малый бизнес, особенно малообеспеченный, например, женщин-предпринимателей или клиентов в сельской местности. Буквально в прошлом месяце мы подписали с Bank Respublika пакет финансирования на сумму до 40 миллионов долларов США для увеличения кредитования банком микро-, малых и средних предприятий (ММСП). Около 50 процентов выручки будет направлено на кредитование ММСП, принадлежащих женщинам. Этот проект поддерживается Инициативой IFC по финансированию женщин-предпринимателей и Фондом возможностей для женщин-предпринимателей (WEOF)", - сказала она.

Планы по развитию сельского хозяйства

"IFC в рамках своего Проекта финансирования сельского хозяйства, реализованного в партнерстве с SECO, оказала поддержку местным финансовым учреждениям в запуске продуктов финансирования производственно-сбытовых цепочек и помогла отдельным производственно-сбытовым цепочкам по выращиванию клубники и фундука повысить свою конкурентоспособность на экспортных рынках. Финансирование цепочки создания стоимости стало важным шагом, позволившим фермерам получить доступ к финансированию без залога в виде недвижимости и быть уверенными в своем урожае, экспортируемом на рынки Персидского залива или Европы", - отметила Карадшех.

По ее словам, IFC сотрудничает с правительством Азербайджана с целью внедрения инновационных инструментов финансирования для развития сельского хозяйства в Азербайджане и подключения мелких фермеров к глобальным производственно-сбытовым цепочкам.

"В числе этих инструментов аграрные расписки, которые позволяют фермерам получить предуборочное финансирование под гарантией производства определенного объёма урожая, и складские расписки, которые могут использоваться для предоставления финансирования в виде краткосрочных кредитов или гарантии. Правительство, фермеры, финансовые учреждения и другие участники рынка видят преимущества этой инициативы, и на стадии консультаций находятся законопроекты, позволяющие использовать эти инструменты", - сказала она.

Сотрудничество по Алятской свободной экономической зоне

Карадшех подчеркнула, что поскольку Азербайджан ориентируется на конкурентоспособную и устойчивую экономику для стимулирования роста, Алятская свободная экономическая зона (AFEZ) станет уникальной промышленной зоной, ориентированной на экспорт, предназначенной для привлечения и увеличения добавленной стоимости и производственной деятельности.

"Алятская свободная экономическая зона, расположенная недалеко от Бакинского международного морского торгового порта и транспортных коридоров, может стать региональным промышленным центром, стимулирующим экономическую диверсификацию и обеспечивающим устойчивый экономический рост. В поддержку этого IFC подписала меморандум о взаимопонимании с администрацией AFEZ, чтобы создать основу для консультационной поддержки и сотрудничества в разработке проектов на ранних стадиях для компаний, заинтересованных в налаживании деятельности в AFEZ. IFC в партнерстве с Федеральным министерством финансов Австрии и в сотрудничестве с Управлением AFEZ будет консультировать и поддерживать арендаторов AFEZ. Цель состоит в том, чтобы помочь компаниям определить и разработать инвестиционные проекты, направленные на поддержку перехода страны к нулевому уровню выбросов и устойчивому к изменению климата пути развития", - сказала она.

Поддержка развития Среднего коридора

Как сказала региональный директор IFC, поскольку глобальные цепочки поставок все еще адаптируются к сбоям, вызванным пандемией COVID-19, война в Украине еще больше усложнила ситуацию.

"Альтернативным маршрутом мог бы служить Транскаспийский международный транспортный маршрут, или Средний коридор - это партнерство между Азербайджаном, Грузией, Казахстаном и Турцией. IFC ищет возможности для поддержки развития Среднего коридора за счет расширения транспортной инфраструктуры в Азербайджане", - отметила Карадшех.

Инвестиции IFC в Азербайджан

По словам регионального директора, за три десятилетия IFC инвестировала в Азербайджан более 500 миллионов долларов, в том числе около 100 миллионов долларов за счет финансирования проектов в разных секторах, включая финансовые услуги, инфраструктуру и производство.

"IFC поддержала развитие торговли в Азербайджане, предоставив около 100 миллионов долларов США в рамках своей программы торгового финансирования. Мы выделили 250 миллионов долларов США для проекта трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан в 2004 году и реализовали почти десяток консультационных проектов для стимулирования роста частного сектора. IFC привержена своему партнерству с Азербайджаном, и мы рады быть частью его динамичного развития", - заключила региональный директор.