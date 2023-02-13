Израиль развивает отношения с Азербайджаном в сфере инноваций

Проведение инновационного форума способствует развитию отношений между Азербайджаном и Израилем в сфере ИТ.

Об этом сказал в понедельник учредитель Азербайджано-израильской торговой палаты Алекс Каплун на Азербайджанско-Израильском инновационном форуме на тему "Сельское хозяйство и образование", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в Азербайджане, как и в Израиле есть совместные компании, которые тесно кооперируют.

"Я уверен, что проведением таких мероприятий мы добьемся больших успехов, так как сектор инноваций играет очень важную роль в нынешнее время", - добавил он.

Он также отметил, что многие израильские компании заинтересованы во внедрение в азербайджанский рынок.

Отметим, что Азербайджан и Израиль ведут тесное сотрудничество в области кибербезопасности.