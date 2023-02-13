Азербайджан использует израильский опыт в зеленом восстановлении Карабаха.

Об этом сказал в понедельник министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов на Азербайджано-израильском инновационном форуме "Сельское хозяйство и образование", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, отношения между Азербайджаном и Израилем находятся на высоком уровне и стороны имеют еще больший потенциал для развития.

"В прошлом году министр сельского хозяйства Израиля посещал Азербайджан, что создало дополнительный импульс развитию дальнейших отношений в области сельского хозяйства и инноваций в этом секторе. Израиль в этом секторе имеет большие возможности и опыт и мы тесно сотрудничаем", - сказал Керимов.

Он добавил, что Азербайджан восстанавливает освобожденные территории на основе зеленых технологий и широко использует израильский опыт в данной сфере.