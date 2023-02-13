Азербайджан полностью обеспечивает защиту прав инвесторов и их инвестиций - Сахиб Мамедов
Азербайджан открыт к прямым международным инвестициям.
Об этом сказал в понедельник заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов на Азербайджано-Израильском инновационном форуме "Сельское хозяйство и образование", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, в стране есть и разрабатываются новые механизмы привлечения компаний и инвестиций.
"Мы полностью обеспечиваем юридическую защиту прав инвесторов и их инвестиций. Мы призываем как израильские компании, так и компании из других стран мира участвовать в восстановлении Карабаха", - сказал он.
Мамедов добавил, что основой для инвестиций является политическая стабильность, которую создал в регионе Азербайджан.
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