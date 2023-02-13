Азербайджан готов к встречам с представителями бизнес кругов Израиля

Азербайджан готов проводить встречи с представителями израильских бизнес кругов, для дальнейшего развития двусторонних отношений.

Об этом сказал в понедельник заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов на Азербайджано-Израильском инновационном форуме "Сельское хозяйство и образование", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в стране уже существуют разные механизмы для привлечения иностранных компаний и инвестиций, а также разрабатываются новые.

"Мы полностью обеспечиваем юридическую защиту прав инвесторов и их инвестиции. Мы также призываем как израильские компании, так и компании из других стран мира, активно участвовать в восстановительном процессе территорий, освобожденных от армянской оккупации", - добавил он.