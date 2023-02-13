Израиль готов внедрять свои технологии в сельскохозяйственный сектор Азербайджана

В Азербайджане необходимо запускать инновации в секторе сельского хозяйства.

Об этом сказал в понедельник генеральный директор израильской компании AgriGo Анатолий Миндел на азербайджано-израильском инновационном форуме на тему "Сельское хозяйство и образование", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, не надо бояться инициативы в развитии сотрудничества как с местными, так и иностранными компаниями.

"Мы в своей компании придерживаемся данного приоритета и внедряем это в Азербайджане. В Израиле у нас есть много инноваций и мы хотим их интегрировать и внедрять в Азербайджане. Однако, для этого нам необходимо изучить рынок и понять, каких целей мы хотим достичь, увеличить производство в целях местного потребления или же ориентироваться на экспорт. Мы смотрим положительно на развитие сотрудничества с Азербайджаном и мы заинтересованы в укреплении отношений с местным бизнесом", - добавил он.