Израиль готов делиться опытом с Азербайджаном в аграрном секторе

Мы готовы делиться своим опытом с Азербайджаном в развитии сельского хозяйства.

Об этом сказал в понедельник председатель регионального совета Рамат-Негев Эраг Дорон на Азербайджано-Израильском инновационном форуме "Сельское хозяйство и образование", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"На данном этапе очень сложно предсказать что будет через 20 лет, но ясно одно - потребность в продовольствии будет расти. Для обеспечения своих потомков продовольствием, мы должны сегодня развивать сельскохозяйственную отрасль", - сказал Дорон.

По его словам, Израиль поставил перед собой цель обеспечить продовольствием не только своих граждан, но и весь мир.

"В Азербайджане, также как в Израиле, население насчитывает около 10 миллионов человек. Я думаю, что если мы можем обеспечить свое население, то и Азербайджан это сможет реализовать", - добавил он.