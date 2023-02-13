13 февраля в Университете ADA при поддержке Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), израильско-азербайджанской торгово-промышленной палаты (IACCI), Центра анализа и координации четвертой промышленной революции (4SIM), Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана и центра инноваций "Nextstep" состоялся азербайджано-израильский инновационный форум, передает Day.Az.

В мероприятии приняли участие официальные лица обеих стран, представители различных организаций, бизнес-ассоциаций, высших учебных заведений, эксперты и бизнесмены.

Форум создал возможность для обмена опытом между азербайджанскими и израильскими бизнесменами в области технологий и инноваций, применяемых в сфере образования и сельского хозяйства.

Председатель Азербайджано-израильской торгово-промышленной палаты Алекс Каплун, исполнительный проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде и председатель правления Агентства Азербайджана по развитию МСБ Орхан Мамедов в своих выступлениях поделились мнениями о целях форума, азербайджано-израильских связях, возможностях сотрудничества между бизнесменами в сфере инноваций.

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