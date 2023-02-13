Российские предприятия будут экспортировать продукцию животноводства в Азербайджан

Более 20 российских животноводческих предприятий получили право экспорта в Азербайджан. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Агентство продовольственной безопасности Азербайджана на основании представленных Россельхознадзором гарантий соответствия предприятий нормативным требованиям республики предоставило право экспорта еще 23 российским компаниям по производству и хранению животноводческой продукции, в том числе кормов и кормовых добавок", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в Россельхознадзоре, сейчас право на экспорт в Азербайджан имеют более 1 180 российских предприятий. Россельхознадзор продолжает работу по расширению перечня российских поставщиков, имеющих право экспорта в Азербайджанскую Республику, добавили в ведомстве.