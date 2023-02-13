В Азербайджане подорожают частные дома?

В последнее время все чаще распространяется информация о том, что после землетрясения в Турции в Азербайджане вырос спрос на частные дома, из-за чего они подорожали.

Действительно ли это так и выросли ли в цене частные дома в Азербайджане на фоне недавнего землетрясения, произошедшего в Турции?

Как передает Day.Az, эксперт по недвижимости Эльнур Азадов в связи с этим вопросом сообщил Trend, что пока рано делать прогнозы относительно роста цен на частные дома в нашей стране: "Есть люди, которые панически боятся жить в высотных зданиях и предпочитают частные дома, считая, что в случае землетрясения будет легче спастись. После землетрясения в Азербайджане в 2000 году интерес к частным домам возрос, но ненадолго. Поэтому на фоне землетрясения, произошедшего в Турции, интерес к частным домам в нашей стране возрастет, но это будет носить временный характер".

По словам эксперта, землетрясение в Турции не приведет к снижению цен на высотные здания в нашей стране.

"Спрос на высотные здания будет таким же высоким, как обычно, поскольку только небольшое число захочет купить частные дома. К тому же, в этом году количество новых зданий будет ограничено. Так как строительные компании не могут получать разрешение на строительство, как прежде, следовательно и цены на квартиры в многоэтажках вырастут", - отметил эксперт.