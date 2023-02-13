Стали известны детали соглашения между Ansaldo Energia и «Азерэнержи»

Итальянская компания Ansaldo Energia и крупнейший производитель электроэнергии в Азербайджане ОАО "Азерэнержи" подписали сегодня соглашение о поставке четырех газовых турбин AE94.3A стоимостью более 160 миллионов евро, сообщает Day.Az в понедельник со ссылкой на Ansaldo Energia.

Как отмечается, четыре газовые турбины АЕ94.3А будут установлены в качестве дополнительной генерирующей установки комбинированного цикла на электростанции "Азербайджан" в городе Мингячевир. Газотурбинная установка АЕ94.3А вырабатывает 340 МВт электроэнергии.

"Новые газовые турбины обеспечат значительное повышение эффективности и позволят снизить потребления газа", - говорится в сообщении Ansaldo Energia.

Как сказал президент ОАО "Азерэнерджи" Баба Рзаев, слова которого приводятся в сообщении, сегодня очень знаменательный день в энергетическом секторе Азербайджана, так как закладывается фундамент новой электростанции в стране.

"Благодаря новейшим технологиям, предоставленным Ansaldo Energia, на станции будет обеспечена энергетическая устойчивость. Это позволит удовлетворить растущие потребности нашей страны в энергии и внесет свой вклад в защиту окружающей среды, экономию природного газа при производстве электроэнергии и расширение нашего экспортного потенциала", - отметил Рзаев.