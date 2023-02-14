Словакия хочет сотрудничать с Азербайджаном в сфере ВИЭ

Источник: Агентство международной информации Trend

Словакия и Азербайджан могут сотрудничать в сфере декарбонизации газовых сетей, сказали Trend в министерстве экономики Словакии, передает Day.Az.

"Словацкая Республика открыта для сотрудничества с Азербайджаном в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и готова поделиться своим опытом в этой сфере, в том числе в реализации европейской политики в секторе ВИЭ. Словакия имеет большой опыт в строительстве гидроэлектростанций и солнечных электростанций, а также в использовании биомассы, солнечных тепловых систем и тепловых насосов. Декарбонизация газовой сети может стать еще одним направлением возможного сотрудничества соответствующих заинтересованных сторон", - сказали в министерстве.

Отметим, что согласно данным минэнерго Азербайджана, в 2022 году производство возобновляемой электроэнергии в Азербайджане превысило 1,945 миллиарда кВт/ч.

В отчетный период производство энергии на гидроэлектростанциях превысило 27,043 миллиарда кВт/ч. На долю возобновляемой электроэнергии на воде пришлись около 1,596 миллиарда кВт/ч, ветряной - 83,3 миллиона кВт/ч, солнечной - 60,9 кВт/ч и на заводе по сжиганию твердых бытовых отходов - 205,3 миллиона киловатт-часов. Всего в отчетный период в стране было произведено свыше 28,988 миллирада кВт/ч электроэнергии (рост на четыре процента). На долю экспорта пришлось более трех миллиардов кВт/ч электроэнергии, а импортировано было - 137,1 миллиона кВт/ч электроэнергии.