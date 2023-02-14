IFC привлекает частных инвесторов в развитие морской ветроэнергетики в Азербайджане

Источник: Агентство международной информации Trend

Международная финансовая корпорация (IFC) и Всемирный банк в настоящее время работают с правительством Азербайджана над инициированием развития морской ветроэнергетики и привлечением в страну девелоперов и частных инвесторов.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend в понедельник региональный директор Международной финансовой корпорации (IFC) по Европе Рана Карадшех, передает Day.Az.

По словам Карадшех, дорожная карта морской ветроэнергетики, опубликованная министерством энергетики Азербайджана, Всемирным банком и IFC, показывает, что Азербайджан имеет потенциал установки ветряных электростанций на море общей установочной мощностью 7 ГВт к 2040 году.

"В целом, реализация дорожной карты может позволить Азербайджану стать региональным центром возобновляемой энергетики. IFC имеет хорошие возможности для сотрудничества с Азербайджаном в этой области и помогает ему выйти на новый уровень, в том числе с привлечением частных инвестиций", - пояснила Карадшех.

Как сказала региональный директор, это может обеспечить более 69 000 человеко-лет полной занятости и до 7 миллиардов долларов местной валовой добавленной стоимости.

"Использование этого потенциала также позволит Азербайджану стать экспортером возобновляемой энергии своим соседям и остальной части Европе, что создаст условия для повышения энергетической безопасности, способствуя обезуглероживанию европейского континента и расширению связей", - отметила она.