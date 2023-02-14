К сведению пенсионеров

Пенсии за февраль в Абшеронском районе, городах Баку и Сумгайыте были выплачены с новыми надбавками.

Об этом сообщили во вторник Day.Az в Государственном фонде социальной защиты Азербайджана.

Отмечается, что пенсии за февраль выплачивались вместе с надбавками. На основе индексации к пенсии за февраль была добавлена повышенная часть январских пенсий.

В ближайшие дни пенсии по другим регионам, а также пенсии льготников, будут выплачены вместе с новыми надбавками.

Напомним, что согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева "Об индексации трудовых пенсий" пенсии были повышены с 1 января текущего года путем индексации на 14,7 процента, в соответствии с годовым темпом роста среднемесячной номинальной заработной платы на основании данных Госкомстата.

На новые надбавки охватывающие в общей сложности 1,1 миллиона пенсионеров ежегодно будут расходоваться дополнительно 728 миллионов манатов.