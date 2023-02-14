Зангезурский коридор увеличит транзитный потенциал ТМТМ

Зангезурский коридор будет способствовать увеличению транзитного потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Об этом, как сообщили во вторник Day.Az в Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, сказал замминистра Рахман Гумматов в ходе встречи со своим коллегой из Узбекистана Абдусаматом Муминовым.

Гумматов отметил, что Зангезурский коридор создаст новые экономические возможности как для стран региона, так и тюркоязычных стран.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что стороны обсудили вопросы, связанные с увеличением объемов грузоперевозок, улучшением условий, развитием инфраструктуры.

Отметим, что делегация из Узбекистана также проведет встречи с представителями ЗАО "Азербайджанские железные дороги", Наземного транспортного агентства, Бакинского порта, ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство", Бакинского судостроительного завода.