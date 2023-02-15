Италия благодарна Азербайджану за поддержку в самый критический период энергокризиса

В свете продолжающейся войны в Украине итальяно-азербайджанские отношения не только обеспечивают интересы двух стран, но и важны с точки зрения всего европейского континента. Энергетический сектор и торговые отношения в сфере нефти и газа очень важны для Италии, которая благодарна Азербайджану за его конкретную поддержку в самый критический период энергетического кризиса. При этом, Италия поддерживает диверсификацию в экономике Азербайджана, поскольку существует много сфер, где возможно сотрудничество, увеличивая экономическую и коммерческую синергию.

Об этом в интервью Day.Az сказал итальянский эксперт по экономическим и геополитическим вопросам Доменико Летиция.

Как подчеркнул наш собеседник, в Азербайджане имеется огромный потенциал для развития возобновляемых источников энергии и Италия может помочь Азербайджану в этом направлении.

"Действительно, есть интересные перспективы. Сама конструкция газопровода ТАР может стать средством транспортировки водорода. В Италии положительно относятся к идее использования инфраструктуры TAP также для транспортировки, хранения и распределения водорода. Если эта динамика будет реализована, то она может переписать энергетическую роль Средиземноморья, Балкан и Кавказа", - считает итальянский эксперт.

Он также отметил, что итальянская компания IVECO уже приступила к созданию собственного предприятия в Карабахе.

"Азербайджан приступил к длительному процессу восстановления освобожденых от армянской оккупации территорий. Сегодня итальянские компании очень активно занимаются реставрационно-восстановительными работами в Карабахе. Италия может внести весомый вклад и создать отвечающую всем современным стандартам инфраструктуру для жителей Карабаха. Новый международный проект по укреплению отношений между Италией и Азербайджаном также усилит и экономическую дипломатию", - резюмировал Доменико Летиция.